Зміна прокурора не допомогла: у САП вчетверте закрили справу "Роттердам+"

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"Рішення нового старшого групи прокурорів — Дениса Демківа — про закриття так званої справи “Роттердам+” 20 травня 2021 року викликає сумніви в його об’єктивності. Це рішення ухвалено в позаробочий час, без консультацій із детективами та належного вивчення матеріалів справи. Йдеться про понад 100 томів письмових матеріалів та 350 Гб відеозаписів допитів", - вказали у НАБУ.

Деталі

У бюро додали, що в заслуховуванні справи в присутності в.о. керівника САП та інших прокурорів групи новий старший групи прокурорів відмовив. "Він проігнорував і думку свого колеги — прокурора САП, що також здійснює процесуальний контроль у справі з початку її розслідування та має протилежну позицію стосовно долі кримінального провадження, — який готовий представити обвинувачення у суді", - додали у НАБУ.

"НАБУ оскаржить рішення про закриття справи “Роттердам+” до в.о. керівника САП", - заявили у бюро.

Там вказали, що долю справи “Роттердам+” має вирішити суд, і що ця справа є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці.

Що було раніше

НАБУ декілька разів закликало Генерального прокурора Ірину Венедіктову змінити попереднього старшого групи прокурорів у справі про формулу “Роттердам+” Віталія Пономаренка.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів Віталія Пономаренка у справі "Роттердам+", яку він тричі закривав, 5 травня.

Справа “Роттердам+”

За даними НАБУ, у межах розслідування так званої справи “Роттердам+” слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу (ціни) на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме — витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі.

У березні 2016 року, як вказують у НАБУ, НКРЕКП на зазначену пропозицію пристала, передбачивши зазначені неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації. Це, своєю чергою, за даними НАБУ, призвело до зростання вартості всієї електричної енергії і, як наслідок, зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, які, понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. У результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності.

Слідство, як повідомили у НАБУ, зібрало докази того, що в результаті зазначених дій споживачам електроенергії впродовж 2016-2017 рр. завдано 18,87 млрд грн збитків, із яких 14,3 млрд грн отримали приватні-компанії-ініціатори запровадження “Роттердам+”.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2017 року. 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам у цій справі.