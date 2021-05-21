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Смена прокурора не помогла: в САП в четвертый раз закрыли дело "Роттердам+"

Киев • УНН

 • 20848 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Новый старший группы прокуроров в антикоррупционной прокуратуре Денис Демкив в очередной раз закрыл дело об ущербе от формулы "Роттердам+", НАБУ обжалует это новое решение к и.о. руководителя САП Максиму Грищуку, сообщили в пятницу, 21 мая, в бюро, передает УНН.

Смена прокурора не помогла: в САП в четвертый раз закрыли дело "Роттердам+"

Цитата:

"Решение нового старшего группы прокуроров - Дениса Демкива - о закрытии так называемого дела "Роттердам+" 20 мая 2021 года вызывает сомнения в его объективности. Это решение принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела. Речь идет о более 100 томах письменных материалов и 350 Гб видеозаписей допросов", - указали в НАБУ.

Детали

В бюро добавили, что в заслушивании дела в присутствии и.о. руководителя САП и других прокуроров группы новый старший группы прокуроров отказал. "Он проигнорировал и мнение своего коллеги - прокурора САП, также осуществляющего процессуальный контроль в деле с начала его расследования и имеющего противоположную позицию относительно судьбы уголовного производства, - который готов представить обвинение в суде", - добавили в НАБУ.

"НАБУ обжалует решение о закрытии дела "Роттердам+" к и.о. руководителя САП", - заявили в бюро.

Там указали, что судьбу дела "Роттердам+" должен решить суд, и что это дело является одним из наиболее значимых для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица.

Что было ранее

НАБУ несколько раз призывал Генерального прокурора Ирину Венедиктову сменить предварительного старшего группы прокуроров по делу о формуле "Роттерда +" Виталия Пономаренко.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров Виталия Пономаренко по делу "Роттердам+", которое он трижды закрывал, 5 мая.

Дело "Роттердам+"

По данным НАБУ, в рамках расследования так называемого дела "Роттердам+" следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, производимую ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе.

В марте 2016 года, как указывают в НАБУ, НКРЭКУ указанное предложение приняла, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, по данным НАБУ, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Следствие, как сообщили в НАБУ, собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг. нанесен 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные компании - инициаторы введения "Роттердам+".

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года. 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам в этом деле.

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