ВАКС закрыл уже почти 10 дел за ложь в декларациях
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл уже 9 дел по декларированию недостоверной информации несмотря на решение Конституционного Суда о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"В настоящее время Антикорсуд закрыл 9 уголовных производств по указанной статье (366-1 Уголовного Кодекса Украины ред.), которые находились на рассмотрении в коллегиях судей", - говорится в сообщении.
В ВАКС указали, что на момент принятия КСУ указанного решения в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.