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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 24948 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 44423 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 58936 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 73099 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109429 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112471 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 124983 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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ВАКС закрыл уже почти 10 дел за ложь в декларациях

ВАКС закрыл уже почти 10 дел за ложь в декларациях

Киев  •  УНН

 • 12392 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл уже 9 дел по декларированию недостоверной информации несмотря на решение Конституционного Суда о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В настоящее время Антикорсуд закрыл 9 уголовных производств по указанной статье (366-1 Уголовного Кодекса Украины ред.), которые находились на рассмотрении в коллегиях судей", - говорится в сообщении.

В ВАКС указали, что на момент принятия КСУ указанного решения в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

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