ВАКС отказал в уменьшении залога экс-заместителю председателя правления ВиЭйБи
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал бывшему заместителю председателя правления ВиЭйБи банка Андрею Яцюте в уменьшении размера залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Сегодня, 10 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда отказала защитнику бывшего заместителя председателя правления ВиЭйБи банка в изменении меры пресечения, а именно в уменьшении размера залога", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщалось ранее, восьми бывшим и действующим должностным лицам Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и служащим частного сектора сообщено о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн.
Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины рассказало, что установило следствие и что свидетельствует о причастности к завладению денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн топ-чиновников НБУ.