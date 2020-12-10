ВАКС відмовив у зменшенні застави ексзаступнику голови правління ВіЕйБі

“Сьогодні, 10 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду відмовила захиснику колишнього заступника голови правління ВіЕйБі банку у зміні запобіжного заходу, а саме у зменшенні розміру застави”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, вісьмом колишнім та чинним службовим особам Національного банку України, ПАТ “ВіЕйБі Банк” та службовцям приватного сектору повідомлено про підозру у заволодінні грошовими коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку в сумі 1,2 млрд грн.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України розповіло, що встановило слідство, та що свідчить про причетність до заволодіння грошовими коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку в сумі 1,2 млрд грн топ-посадовців НБУ.