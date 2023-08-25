ВАКС взыскал в доход государства квартиру стоимостью 1,86 млн грн, которая принадлежит чиновнице львовской таможни
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд в доход государства квартиру служащей таможенного поста "Львов-Северный" Галицкой таможни Анны Бисюк стоимостью 1,86 миллиона гривен. Этому предшествовало осуществление Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции мониторинга образа жизни чиновницы, информирует УНН со ссылкой на сайт НАПК.
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"ВАКС на основе материалов и доказательств, собранных НАПК, Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Государственного бюро расследований (ГБР), принял решение в отношении служащей таможенного поста "Львов-Северный" Галицкой таможни Анны Бисюк. Ее квартиру в центре Львова стоимостью 1,86 миллиона гривен суд признал необоснованным активом, который подлежит конфискации", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что ранее НАПК провело мониторинг образа жизни чиновницы, результаты которого вместе с собранными доказательствами следователей и прокурора, дали основания САП обратиться в ВАКС с иском о признании ее активов необоснованными и взыскании их в доход государства.
"В своей декларации за 2020 год Бисюк указала, что получила квартиру в центре Львова в подарок от своей матери, которая, в свою очередь, приобрела ее накануне. Мать чиновницы объяснила, что квартира была приобретена за сбережения, полученные за период трудовой деятельности и от продажи двух других квартир, а также займа, который предоставил ее зять", - отметили работники НАПК.
В то же время специалисты агентства проанализировали имущественное положение и доходы чиновницы и ее родителей и обнаружили, что у них не было финансовой возможности для приобретения квартиры. Поэтому НАПК направило материалы по чиновнице таможни в САП, которая обратилась в ВАКС с иском о гражданской конфискации.
Напомним
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