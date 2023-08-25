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ВАКС взыскал в доход государства квартиру стоимостью 1,86 млн грн, которая принадлежит чиновнице львовской таможни

ВАКС взыскал в доход государства квартиру стоимостью 1,86 млн грн, которая принадлежит чиновнице львовской таможни

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд в доход государства квартиру служащей таможенного поста "Львов-Северный" Галицкой таможни Анны Бисюк стоимостью 1,86 миллиона гривен. Этому предшествовало осуществление Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции мониторинга образа жизни чиновницы, информирует УНН со ссылкой на сайт НАПК.

Цитата

"ВАКС на основе материалов и доказательств, собранных НАПК, Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Государственного бюро расследований (ГБР), принял решение в отношении служащей таможенного поста "Львов-Северный" Галицкой таможни Анны Бисюк. Ее квартиру в центре Львова стоимостью 1,86 миллиона гривен суд признал необоснованным активом, который подлежит конфискации", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ранее НАПК провело мониторинг образа жизни чиновницы, результаты которого вместе с собранными доказательствами следователей и прокурора, дали основания САП обратиться в ВАКС с иском о признании ее активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

"В своей декларации за 2020 год Бисюк указала, что получила квартиру в центре Львова в подарок от своей матери, которая, в свою очередь, приобрела ее накануне. Мать чиновницы объяснила, что квартира была приобретена за сбережения, полученные за период трудовой деятельности и от продажи двух других квартир, а также займа, который предоставил ее зять", - отметили работники НАПК.

В то же время специалисты агентства проанализировали имущественное положение и доходы чиновницы и ее родителей и обнаружили, что у них не было финансовой возможности для приобретения квартиры. Поэтому НАПК направило материалы по чиновнице таможни в САП, которая обратилась в ВАКС с иском о гражданской конфискации.

Напомним

Высший антикоррупционный суд конфисковал составляющие системы электрического авиационного пуска, которые принадлежали министерству обороны Беларуси.

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