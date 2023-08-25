ВАКС стягнув в дохід держави квартиру вартістю 1,86 млн грн, яка належить посадовиці львівської митниці

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"ВАКС на основі матеріалів та доказів, зібраних НАЗК, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Державного бюро розслідувань (ДБР), ухвалив рішення стосовно службовиці митного поста "Львів-Північний" Галицької митниці Анни Бісюк. Її квартиру у середмісті Львова вартістю 1,86 мільйона гривень суд визнав необґрунтованим активом, який підлягає конфіскації", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що раніше НАЗК провело моніторинг способу життя посадовиці, результати якого разом із зібраними доказами слідчих та прокурора, дали підстави САП звернутись до ВАКС з позовом про визнання її активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

"У своїй декларації за 2020 рік Бісюк вказала, що отримала квартиру в середмісті Львова в подарунок від своєї матері, яка, своєю чергою, придбала її напередодні. Мати чиновниці пояснила, що квартира була придбана за заощадження, отримані за період трудової діяльності та від продажу двох інших квартир, а також позики, яку надав її зять", - зазначили працівники НАЗК.

Водночас спеціалісти агентства проаналізували майновий стан та доходи чиновниці та її батьків та виявили, що у них не було фінансової спроможності для придбання квартири. Тому НАЗК скерувало матеріали щодо посадовиці митниці до САП, яка звернулася до ВАКС з позовом щодо цивільної конфіскації.

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