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ВАКС стягнув в дохід держави квартиру вартістю 1,86 млн грн, яка належить посадовиці львівської митниці

ВАКС стягнув в дохід держави квартиру вартістю 1,86 млн грн, яка належить посадовиці львівської митниці

Київ • УНН

 • 1671335 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд в дохід держави квартиру службовиці митного поста "Львів-Північний" Галицької митниці Анни Бісюк вартістю 1,86 мільйона гривень. Цьому передувало здійснення Національним агентством з питань запобігання корупції моніторингу способу життя посадовиці, інформує УНН з посиланням на сайт НАЗК.

Цитата

"ВАКС на основі матеріалів та доказів, зібраних НАЗК, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Державного бюро розслідувань (ДБР), ухвалив рішення стосовно службовиці митного поста "Львів-Північний" Галицької митниці Анни Бісюк. Її квартиру у середмісті Львова вартістю 1,86 мільйона гривень суд визнав необґрунтованим активом, який підлягає конфіскації", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що раніше НАЗК провело моніторинг способу життя посадовиці, результати якого разом із зібраними доказами слідчих та прокурора, дали підстави САП звернутись до ВАКС з позовом про визнання її активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

"У своїй декларації за 2020 рік Бісюк вказала, що отримала квартиру в середмісті Львова в подарунок від своєї матері, яка, своєю чергою, придбала її напередодні. Мати чиновниці пояснила, що квартира була придбана за заощадження, отримані за період трудової діяльності та від продажу двох інших квартир, а також позики, яку надав її зять", - зазначили працівники НАЗК.

Водночас спеціалісти агентства проаналізували майновий стан та доходи чиновниці та її батьків та виявили, що у них не було фінансової спроможності для придбання квартири. Тому НАЗК скерувало матеріали щодо посадовиці митниці до САП, яка звернулася до ВАКС з позовом щодо цивільної конфіскації.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд конфіскував складові системи електричного авіаційного пуску, які належали міністерству оборони білорусі.

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