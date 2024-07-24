Высший антикоррупционный суд 24 июля удовлетворил исковое заявление о взыскании в доход государства завода "Винницабытхим", который принадлежит подсанкционному российскому АО "Невская косметика". Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство юстиции.

Детали

Решением ВАКС в доход государства взыскано 100% акций украинского ЧАО "ВИННИЦАПБУТХИМ", которое осуществляет производство косметических средств и бытовой химии на территории Украины - говорится в заявлении Минюста.

Отмечается, "Невская косметика" - производитель детской косметики и бытовой химии "Ушастый нянь", гелей и порошков Sarma, бытовой химии "Мистер Чистер", зубной пасты "Новый жемчуг".

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