Самолеты и автомобили: ВАКС национализировал имущество коллаборанта Балицкого более чем на 120 млн грн

По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов коллаборанта Евгения Балицкого. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Правоохранители подчеркивают, что также национализировано имущество, которым фигурант владеет через свою семью – жену, сына и отца. среди изъятых активов – киевская компания, которая занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов.

Остальная часть национализированного имущества находится на временно захваченной части Запорожской области.

Речь идет о 5 легких самолетах, 3 квартирах, частном доме, 2 земельных участках и 4 автомобилях премиум класса, в частности Lexus и BMW. кроме того, национализировано 100% уставного капитала шести предприятий во временно оккупированном Мелитополе. Среди них-местная телерадиокомпания, работающая на агрессора - резюмировали в СБУ.

Отмечается, что общая стоимость национализированного имущества составляет более 120 млн грн.

ВАКС взыскал в доход страны два самолета АН-148, которые принадлежали компании из рф

Национализированное имущество гауляйтера, которое находится во временной оккупации, будет изъято в пользу Украины в рамках будущей репарации - подытожили правоохранители.

Национализированное имущество гауляйтера, которое находится во временной оккупации, будет изъято в пользу Украины в рамках будущей репарации.

Дополнение

По материалам СБУ в конце июня 2023 года Балицкий получил заочно 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Тогда суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

По данным следствия, экс-нардеп от запрещенной "ОПЗЖ" Балицкий одним из первых публично поддержал полномасштабное вторжение рф.Впоследствии коллаборанта назначили главой оккупационной администрации страны-агрессора на временно захваченной части Запорожской области.

Напомним

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