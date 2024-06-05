Літаки та автомобілі: ВАКС націоналізував майно колаборанта Балицького на понад 120 млн грн
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення з колабораціоніста Євгена Балицького активів на суму понад 120 мільйонів гривень, включаючи літаки, квартири, автомобілі та компанії на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України активів колаборанта Євгена Балицького. Про це пише УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Правоохоронці підкреслюють, що також націоналізовано майно, яким фігурант володіє через свою сім’ю – дружину, сина та батька. Серед вилучених активів – київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків.
Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області.
Йдеться про 5 легких літаків, 3 квартири, приватний будинок, 2 земельні ділянки та 4 автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW. Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них – місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора
Зазначається, що загальна вартість націоналізованого майна становить понад 120 млн грн.
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Націоналізоване майно гауляйтера, яке перебуває в тимчасовій окупації, буде вилучено на користь України в межах майбутньої репарації
Націоналізоване майно гауляйтера, яке перебуває в тимчасовій окупації, буде вилучено на користь України в межах майбутньої репарації.
Доповнення
За матеріалами СБУ наприкінці червня 2023 року Балицький отримав заочно 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Тоді суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).
За даними слідства, екснардеп від забороненої "ОПЗЖ" Балицький одним з перших публічно підтримав повномасштабне вторгнення рф.Згодом колаборанта призначили очільником окупаційної адміністрації країни-агресора на тимчасово захопленій частині Запорізької області.
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