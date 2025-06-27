ВАКС собрался во второй раз после перерыва, чтобы избрать меру пресечения Чернышову

В Киеве после перерыва началось второе заседание суда по делу об избрании меры пресечения вице-премьер-министру Алексею Чернышову. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

Высший антикоррупционный суд начал очередное заседание по делу избрания меры пресечения Алексею Чернышову.

Ранее суд объявил перерыв по делу вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, до 16:30 27 июня, передавал корреспондент УНН.

Перед этим защита Чернышова просила отказать в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения.

В свою очередь прокурор просил суд удовлетворить ходатайство о применении к Чернышову меры пресечения в виде залога в 120 млн 2 668 грн, а также возложить ряд процессуальных обязанностей, в частности, сообщать следователю об изменении места жительства и работы, не передвигаться без разрешения, воздерживаться от общения с подозреваемыми и т.п.

Сам Чернышов считает сообщенное ему подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении взятки необоснованным.

Контекст

24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Добавим

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.