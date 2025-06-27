ВАКС собрался во второй раз после перерыва, чтобы избрать меру пресечения Чернышову

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
13:01 • 17996 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
10:27 • 22416 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
10:12 • 42176 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
09:36 • 42983 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
09:07 • 44133 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 206559 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
26 июня, 16:15 • 136665 просмотра
"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными
26 июня, 14:09 • 108248 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
Эксклюзив
26 июня, 10:24 • 122839 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 264273 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+24°
3м/с
43%
747мм
Популярные новости
Ещё плюс 970 оккупантов, 1 вражеский танк и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага27 июня, 04:26 • 40112 просмотра
Фон дер Ляйен объявила о готовности передать €11 млрд Украине27 июня, 06:13 • 61422 просмотра
Суд начал избрание меры пресечения Чернышову27 июня, 06:15 • 58695 просмотра
Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:3009:20 • 45607 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"11:13 • 31565 просмотра
публикации
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии13:17 • 13610 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
13:01 • 17996 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"11:13 • 32062 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 206559 просмотра
Двойная игра претендента на "Гулливер" Адамовского: почему компанию из окружения Порошенко снова допустили к конкурсу26 июня, 15:27 • 142388 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии13:17 • 13610 просмотра
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру10:28 • 18883 просмотра
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 92555 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 123878 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 94861 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

ВАКС собрался во второй раз после перерыва, чтобы избрать меру пресечения Чернышову

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Высший антикоррупционный суд после перерыва начал заседание по избранию меры пресечения вице-премьер-министру Алексею Чернышову. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

ВАКС собрался во второй раз после перерыва, чтобы избрать меру пресечения Чернышову

В Киеве после перерыва началось второе заседание суда по делу об избрании меры пресечения вице-премьер-министру Алексею Чернышову. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

Высший антикоррупционный суд начал очередное заседание по делу избрания меры пресечения Алексею Чернышову.

Ранее суд объявил перерыв по делу вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, до 16:30 27 июня, передавал корреспондент УНН.

Перед этим защита Чернышова просила отказать в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения.

В свою очередь прокурор просил суд удовлетворить ходатайство о применении к Чернышову меры пресечения в виде залога в 120 млн 2 668 грн, а также возложить ряд процессуальных обязанностей, в частности, сообщать следователю об изменении места жительства и работы, не передвигаться без разрешения, воздерживаться от общения с подозреваемыми и т.п.

Сам Чернышов считает сообщенное ему подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении взятки необоснованным. 

Контекст

24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Добавим

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

политикаКриминал и ЧП
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9