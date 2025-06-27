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ВАКС зібрався вдруге після перерви, щоб обрати запобіжний захід Чернишову

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Вищий антикорупційний суд після перерви розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

ВАКС зібрався вдруге після перерви, щоб обрати запобіжний захід Чернишову

У Києві після перерви розпочалося друге засідання суду у справі щодо обрання запобіжного заходу віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Виший антикорупійний суд розпочав чергове засідання у справі обрання запобіжного заходу Олексію Чернишову.

Раніше суд оголосив перерву у справі віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, до 16:30 27 червня, передавав кореспондент УНН.

Перед цим захист Чернишова просив відмовити в розгляді клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Своєю чергою прокурор просив суд задовольнити клопотання про застосування до Чернишова запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн 2 668 грн, а також покласти низку процесуальних обовʼязків, зокрема повідомляти слідчого про зміну місце проживання та роботи, не пересуватися без дозволу, утримуватися від спілкування з підозрюваними тощо.

 Сам Чернишов вважає повідомлену йому підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря необгрунтованою. 

Контекст

24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Додамо

САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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