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ВАКС отменил домашний арест экс-начальнику полиции Одесской области Головину

Киев • УНН

 • 9717 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему начальнику полиции Одесской области Дмитрию Головину с домашнего ареста на залог в размере более 500 тыс. гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

ВАКС отменил домашний арест экс-начальнику полиции Одесской области Головину

"... следственный судья Высшего антикоррупционного суда изменил меру пресечения бывшему начальнику полиции Одесской области с домашнего ареста на залог в размере 525 500 гривен. Также обязал подозреваемого носить электронное средство контроля (браслет)", - говорится в сообщении.

Также, подозреваемый обязан: прибывать к следователю (детективу), прокурору, следственному судье, суду по первому требованию; не менять своего места жительства; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

"Срок действия обязанностей - до 16 марта текущего года включительно", - отмечается в сообщении.

Напомним, бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина было задержано в рамках расследования о контрабанде сигарет через Одесский морской порт.

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