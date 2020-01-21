ВАКС скасував домашній арешт ексначальнику поліції Одещини Головіну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому начальнику поліції Одеської області Дмитру Головіну із домашнього арешту на заставу у розмірі понад 500 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“...слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід колишньому начальнику поліції Одеської області із домашнього арешту на заставу у розмірі 525 500 гривень. Також зобов’язав підозрюваного носити електроний засіб контролю (браслет)”, — йдеться в повідомленні.
Також, підозрюваний зобов’язаний: прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не змінювати свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
“Строк дії обов’язків — до 16 березня поточного року включно”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна було затримано у рамках розслідування щодо контрабанди сигарет через Одеський морський порт.