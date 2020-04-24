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ВАКС продолжил исследование материалов по делу судьи Киевского апелляционного админсуда

ВАКС продолжил исследование материалов по делу судьи Киевского апелляционного админсуда

Киев  •  УНН

 • 10214 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продолжил исследование материалов по делу в отношении судьи Киевского апелляционного админсуда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

"В Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП продолжается исследование доказательств по делу об обвинении судьи Киевского апелляционного административного суда в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании, которое состоялось 23 апреля, коллегией судей ВАКС исследовались материалы негласных следственных (розыскных) действий.

Следующее рассмотрение по делу назначено на 27 апреля.

Напомним, судью подозревают в получении 5 тыс. долларов взятки в декабре 2016 года за вынесение судебного решения апелляционной инстанции по иску и в интересах субъекта предпринимательской деятельности. Действия судьи квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины.

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