ВАКС продолжил исследование материалов по делу судьи Киевского апелляционного админсуда
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продолжил исследование материалов по делу в отношении судьи Киевского апелляционного админсуда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
"В Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП продолжается исследование доказательств по делу об обвинении судьи Киевского апелляционного административного суда в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании, которое состоялось 23 апреля, коллегией судей ВАКС исследовались материалы негласных следственных (розыскных) действий.
Следующее рассмотрение по делу назначено на 27 апреля.
Напомним, судью подозревают в получении 5 тыс. долларов взятки в декабре 2016 года за вынесение судебного решения апелляционной инстанции по иску и в интересах субъекта предпринимательской деятельности. Действия судьи квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины.