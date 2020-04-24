ВАКС продовжив дослідження матеріалів у справі судді Київського апеляційного адмінсуду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив дослідження матеріалів у справі стосовно судді Київського апеляційного адмінсуду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП.
“У Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП продовжується дослідження доказів у справі про обвинувачення судді Київського апеляційного адміністративного суду в одержанні неправомірної вигоди”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на засіданні, яке відбулось 23 квітня, колегією суддів ВАКС досліджувались матеріали негласних слідчих (розшукових) дій.
Наступний розгляд у справі призначено на 27 квітня.
Нагадаємо, суддю підозрюють в отриманні 5 тис. доларів хабара у грудні 2016 року за винесення судового рішення апеляційної інстанції у справі за позовом та в інтересах суб’єкта підприємницької діяльності. Дії судді кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України.