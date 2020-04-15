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У справі судді Київського апеляційного адмінсуду триває дослідження письмових доказів

У справі судді Київського апеляційного адмінсуду триває дослідження письмових доказів

Київ • УНН

 • 22002 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжує дослідження письмових доказів у справі стосовно судді Київського апеляційного адміністративного суду, якого підозрюють в одержанні хабаря. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"Так, в ході судового розгляду колегією суддів ВАКС досліджено понад 100 сторінок матеріалів, наданих прокурором, зокрема документи щодо організації розслідування та прокурорського нагляду у провадженні, а також щодо проведення обшуків",- йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що продовження дослідження матеріалів заплановано на 22 квітня 2020 року.

Нагадаємо, суддю підозрюють в отриманні 5 тис. доларів хабара у грудні 2016 року за винесення судового рішення апеляційної інстанції у справі за позовом та в інтересах суб’єкта підприємницької діяльності. Дії судді кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України.

Українські Національні Новини

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