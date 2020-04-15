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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46667 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55340 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 69576 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 69423 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 98558 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79147 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 101783 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130703 просмотра

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В деле судьи Киевского апелляционного админсуда продолжается исследование письменных доказательств

В деле судьи Киевского апелляционного админсуда продолжается исследование письменных доказательств

Киев  •  УНН

 • 22000 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продолжает исследование письменных доказательств по делу в отношении судьи Киевского апелляционного административного суда, который подозревается в получении взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Так, в ходе судебного разбирательства коллегией судей ВАКС исследовано более 100 страниц материалов, предоставленных прокурором, в частности документы по организации расследования и прокурорского надзора в производстве, а также о проведении обысков", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что продолжение исследования материалов запланировано на 22 апреля 2020 года.

Напомним, судью подозревают в получении 5 тыс. долларов взятки в декабре 2016 года за вынесение судебного решения апелляционной инстанции по иску и в интересах субъекта предпринимательской деятельности. Действия судьи квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины.

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