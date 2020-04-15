В деле судьи Киевского апелляционного админсуда продолжается исследование письменных доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продолжает исследование письменных доказательств по делу в отношении судьи Киевского апелляционного административного суда, который подозревается в получении взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Так, в ходе судебного разбирательства коллегией судей ВАКС исследовано более 100 страниц материалов, предоставленных прокурором, в частности документы по организации расследования и прокурорского надзора в производстве, а также о проведении обысков", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что продолжение исследования материалов запланировано на 22 апреля 2020 года.
Напомним, судью подозревают в получении 5 тыс. долларов взятки в декабре 2016 года за вынесение судебного решения апелляционной инстанции по иску и в интересах субъекта предпринимательской деятельности. Действия судьи квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины.