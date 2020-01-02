ВАКС назначил подготовительное заседание по делу завладения землями Нацакадемии аграрных наук

"Подготовительное судебное заседание состоится ... 3 января в 9:30", - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, обвиняемые в период с сентября 2013 года по сентябрь 2014 года, действуя из корыстных побуждений, путем злоупотребления служебным положением, незаконно завладели 138 земельными участками (общей площадью 13,2564 га), расположенных на территории Гатненского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области. Таким образом, обвиняемые нанесли государству ущерб в размере 42553000 гривен.

Напомним, что среди обвиняемых 6 должностных лиц Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений, 2 - бывшие должностные лица ГУ Госземагентства в Киевской области и 1 - сотрудник Службы безопасности Украины.

Как сообщалось ранее, в ВАКС направили дело завладение землями Нацакадемии аграрных наук.