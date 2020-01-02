ВАКС призначив підготовче засідання у справі заволодіння землями Нацакадемії аграрних наук
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання у справі щодо незаконного заволодіння землями Національної академії аграрних наук України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Підготовче судове засідання відбудеться... 3 січня о 9:30”, — йдеться в повідомленні.
Так, за версією слідства, обвинувачені в період з вересня 2013 року по вересень 2014 року, діючи з корисливим мотивом, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи 138 земельними ділянками (загальною площею 13,2564 га), що розташовані на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області. Таким чином, обвинувачені завдали державі шкоду в розмірі 42 553 000 гривень.
Нагадаємо, що серед обвинувачених 6 службових осіб Національної академії аграрних наук України та ї структурних підрозділів, 2 — колишні посадові особи ГУ Держземагентства у Київській області та 1 — співробітник Служби безпеки України.
Як повідомлялося раніше, до ВАКС скерували справу заволодіння землями Нацакадемії аграрних наук.