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ВАКС призначив підготовче засідання у справі заволодіння землями Нацакадемії аграрних наук

ВАКС призначив підготовче засідання у справі заволодіння землями Нацакадемії аграрних наук

Київ • УНН

 • 9456 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. У Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання у справі щодо незаконного заволодіння землями Національної академії аграрних наук України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

“Підготовче судове засідання відбудеться... 3 січня о 9:30”, — йдеться в повідомленні.

Так, за версією слідства, обвинувачені в період з вересня 2013 року по вересень 2014 року, діючи з корисливим мотивом, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи 138 земельними ділянками (загальною площею 13,2564 га), що розташовані на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області. Таким чином, обвинувачені завдали державі шкоду в розмірі 42 553 000 гривень.

Нагадаємо, що серед обвинувачених 6 службових осіб Національної академії аграрних наук України та ї структурних підрозділів, 2 — колишні посадові особи ГУ Держземагентства у Київській області та 1 — співробітник Служби безпеки України.

Як повідомлялося раніше, до ВАКС скерували справу заволодіння землями Нацакадемії аграрних наук.

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