До ВАКС скерували справу заволодіння землями Нацакадемії аграрних наук
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано справу щодо незаконного заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 9 осіб у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України у 2013-2014 роках", - йдеться в повідомленні.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, радник президії НААН від Служби безпеки України, ГУ Держземагентства в Київській області, у період з вересня 2013 року по вересень 2014 року умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинили заволодіння 138 земельними ділянками (загальна площа 13,2564 га), розміщеними на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області. Зауважимо, що вказані землі були сформовані внаслідок вилучення 15,12 га особливо цінної землі ДП ДГ "Чабани", а їх ринкова вартість на момент переходу у приватну власність становила 42 553 000 гривень.
"Крім того, вказані особи також мали намір заволодіти ще 6 земельними ділянками загальною площею 0,581 га, ринкова вартість яких на момент формування становила 1 436 000 гривень", - зазначається в повідомленні.
САП нагадує, що серед обвинувачених 6 службових осіб Національної академії аграрних наук України та ї структурних підрозділів, 2 – колишні посадові особи ГУ Держземагентства у Київській області та 1 – співробітник Служби безпеки України.
Нагадаємо, СБУ запобігла заволодінню державної землі злочинцями з “ДНР”.