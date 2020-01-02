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ВАКС назначил подготовительное заседание относительно двух человек в "газовом деле Онищенко"

ВАКС назначил подготовительное заседание относительно двух человек в "газовом деле Онищенко"

Киев  •  УНН

 • 9284 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил подготовительное судебное заседание по обвинению двух человек в так называемом "газовом деле" бывшего нардепа Александра Онищенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.

"Подготовительное судебное заседание состоится 3 января 2020 года, в 14:00 ...", - говорится в сообщении.

По материалам стороны обвинения, указанные лица, находясь на должностях директоров обществ, нанесли ущерб ПАО "Укргаздобыча" на сумму 31115927 гривен.

"Обвиняемые получали природный газ по заниженным ценам, а затем реализовывали его уже по рыночным ценам, легализируя полученный доход через компании, которые считают подконтрольными экс-нардепу", - отмечается в сообщении.

Напомним, по версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ПАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и др.

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