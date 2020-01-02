ВАКС назначил подготовительное заседание относительно двух человек в "газовом деле Онищенко"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил подготовительное судебное заседание по обвинению двух человек в так называемом "газовом деле" бывшего нардепа Александра Онищенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.
"Подготовительное судебное заседание состоится 3 января 2020 года, в 14:00 ...", - говорится в сообщении.
По материалам стороны обвинения, указанные лица, находясь на должностях директоров обществ, нанесли ущерб ПАО "Укргаздобыча" на сумму 31115927 гривен.
"Обвиняемые получали природный газ по заниженным ценам, а затем реализовывали его уже по рыночным ценам, легализируя полученный доход через компании, которые считают подконтрольными экс-нардепу", - отмечается в сообщении.
Напомним, по версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.
В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ПАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и др.