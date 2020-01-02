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ВАКС призначив підготовче засідання щодо двох осіб у “газовій справі Онищенка”

ВАКС призначив підготовче засідання щодо двох осіб у “газовій справі Онищенка”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив підготовче судове засідання за обвинуваченням двох осіб у так званій “газовій справі” колишнього нардепа Олександра Онищенка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.

“Підготовче судове засідання відбудеться 3 січня 2020 року, о 14:00...”, — йдеться в повідомленні.

За матеріалами сторони обвинувачення, вказані особи, перебуваючи на посадах директорів товариств, завдали збитків ПАТ “Укргазвидобування” на суму 31 115 927 гривень.

“Обвинувачені отримували природний газ за заниженими цінами, а потім реалізовували його вже за ринковими цінами, легалізуючи отриманий дохід через компанії, які вважають підконтрольними екснардепу”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за версією слідства, народний депутат VII і VIII скликань Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ “Укргазвидобування” (100% акцій належать державній НАК “Нафтогаз України”) спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ “Укргазвидобування”, юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

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