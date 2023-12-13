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ВАКС отложил избрание меры пресечения судье Апелляционного суда Дзюбину

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 12:45  •  13158 просмотра

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Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения судье Апелляционного суда Киева Вячеславу Дзюбину на 18 декабря, поскольку Дзюбин, который находится на стационарном лечении, хочет принять участие в заседании в режиме видеоконференции.

Высший антикоррупционный суд отложил ориентировочно до 18 декабря рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения к судье Апелляционного суда Киева Вячеславу Дзюбину, которого вместе с тремя другими судьями подозревают во взяточничестве, передает корреспондент УНН.

Детали

"Ориентируемся, что заседание будет отложено до 18 декабря 10:00", - сказал судья.

Адвокат заявил, что у Дзюбина нет возможности непосредственного участия в судебном заседании, ведь находится на стационарном лечении, поэтому ходатайствовал о предоставлении возможности ему присоединиться к заседанию по видеоконференции.

"Однако врач предоставил выводы, что он может принимать участие в судебном заседании посредством видеоконференции и, насколько я понял, есть соответствующие возможности, чтобы обеспечить ему медицинский контроль со стороны медицинского учреждения", - сказал адвокат.

Дополнение

Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора - руководителя САП Александра Клименко о предоставлении согласия на содержание под стражей  судьи Киевского апелляционного суда Вячеслава Дзюбина.

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили во взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении. Речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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