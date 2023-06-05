ВАКС объявил в международный розыск депутата Киевсовета Трубицына

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Постолюк сообщила, что ВАКС сегодня объявил в международный розыск депутата Киевского городского совета.

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САП подавала ходатайство о международном розыске Владислава Трубицына, обвиняемого в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды из-за того, что он во второй раз не явился на судебное заседание.

Как сообщали «Схемы», Владислав Трубицын, которого САП и НАБУ обвиняют во взяточничестве, 13 мая 2023 года выехал за границу в направлении Польши с разрешения главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеки на основании письма от главы Главного управления разведки.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали информацию о том, что депутат Киевсовета Владислав Трубицын, который сейчас является обвиняемым по делу о взяточничестве и уже дважды не являлся на заседание ВАКС, смог выехать за границу в мае благодаря письму за подписью руководителя ГУР Кирилла Буданова.