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Виїзд обвинуваченого Трубіцина за кордон: у ГУР пояснили, чому клопотали за депутата

Виїзд обвинуваченого Трубіцина за кордон: у ГУР пояснили, чому клопотали за депутата

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували інформацію про те, що депутат Київради Владислав Трубіцин, який наразі є обвинуваченим у справі про хабарництво і вже двічі не з’являвся на засідання ВАКС, зміг виїхати за кордон у травні завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свободу.

Повідомляється, що у ГУР підтвердили, що відомство надавало Трубіцину такий лист про сприяння щодо виїзду з країни, при цьому стверджують, що зробили це на прохання іншої структури, відмовившись її назвати.

Цитата

«Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше», – зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

Контекст

Як раніше стало відомо «Схемам», депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого САП та НАБУ обвинувачують у хабарництві, 13 травня 2023 року виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки.

Раніше

Як повідомляв УНН, САП просить оголосити в міжнародний розшук депутата Київради Трубіцина.

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