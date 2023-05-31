Выезд обвиняемого Трубицына за границу: в ГУР объяснили, почему ходатайствовали за депутата

Сообщается, что в ГУР подтвердили, что ведомство предоставляло Трубицину такое письмо о содействии по выезду из страны, при этом утверждают, что сделали это по просьбе другой структуры, отказавшись ее назвать.

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«Такое письмо было выдано по просьбе другой структуры составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и на их официальное обращение. Сейчас я не могу назвать эту структуру, возможно, эта информация может быть обнародована позже», – отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Контекст

Как ранее стало известно «Схемам», депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын, которого САП и НАБУ обвиняют во взяточничестве, 13 мая 2023 года выехал за границу в направлении Польши по разрешению главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеки на основании письма от главы Главного управления разведки.

Ранее

Как сообщал УНН, САП просит объявить в международный розыск депутата Киевсовета Трубицына.