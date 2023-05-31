Выезд обвиняемого Трубицына за границу: в ГУР объяснили, почему ходатайствовали за депутата

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Киев • УНН

 • 441748 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали информацию о том, что депутат Киевсовета Владислав Трубицын, который сейчас является обвиняемым по делу о взяточничестве и уже дважды не появлялся на заседание ВАКС, смог выехать за границу в мае благодаря письму за подписью руководителя ГУР Кирилла Буданова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свободу.

Сообщается, что в ГУР подтвердили, что ведомство предоставляло Трубицину такое письмо о содействии по выезду из страны, при этом утверждают, что сделали это по просьбе другой структуры, отказавшись ее назвать.

Цитата

«Такое письмо было выдано по просьбе другой структуры составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и на их официальное обращение. Сейчас я не могу назвать эту структуру, возможно, эта информация может быть обнародована позже», – отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Контекст

Как ранее стало известно «Схемам», депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын, которого САП и НАБУ обвиняют во взяточничестве, 13 мая 2023 года выехал за границу в направлении Польши по разрешению главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеки на основании письма от главы Главного управления разведки.

Ранее

Как сообщал УНН, САП просит объявить в международный розыск депутата Киевсовета Трубицына.

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