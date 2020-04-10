ВАКС исследовал 2 тома доказательств по делу экс-чиновника Института титана
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал 2 тома материалов по делу по обвинению бывшего первого заместителя генерального директора “Государственного научно-исследовательского и проектного института Титана” в нанесении ущерба учреждению на сумму свыше 10 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
“По результатам заседания коллегией судей ВАКС исследовано 2 тома материалов, предоставленных стороной обвинения”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее заседание запланировано на 14:00 13 апреля 2020 года.
Напомним, Высший антикоррупционный суд определил порядок и объем исследования доказательств по делу по обвинению бывшего первого заместителя генерального директора “Государственного научно-исследовательского и проектного института Титана” в нанесении ущерба учреждению на сумму свыше 10 млн гривен.
Как сообщалось, дело в отношении бывшего первого заместителя генерального директора ГП “Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана” была первой, которую САП и НАБУ направили к Антикоррупционного суда.