До Антикорупційного суду скерували перший обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Національне антикорупційне бюро та Спреціалізована антикорупційна прокуратура скерували до Вищого антикорупційного суду перший обвинувальний акт — стосовно колишнього першого заступника генерального директора ДП “Державний науково-дослідний та проектний інститут титану”, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби НАБУ.
“Розслідування факту завдання 1,258 млн дол США збитків ДП „Державний науково-дослідний та проектний інститут титану“ закінчено. 4 вересня 2019 року прокурори САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника генерального директора підприємства”, — повідомили у пресслужбі.
За даними НАБУ, обвинуваченому інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (“Зловживання владою або службовим становищем”).
Як встановило слідство, колишній посадовець впродовж 2012-2013 років забезпечив перерахування Інститутом титану на рахунки компанії офшорної юрисдикції 1,258 млн дол США за роботи та послуги, які насправді компанія не надавала.
Так, 19 липня 2019 року експосадовцю повідомили про підозру.
20 липня 2019 року Солом’янський районний суд м.Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
29 серпня НАБУ та САП відкрили підозрюваному та стороні його захисту матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.
Як повідомляв УНН, за словами голови ВАКС Олени Танасевич, Вищий антикорупційний суд розпочинає свою діяльність в найкоротший термін.