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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83463 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114368 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106130 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112797 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120821 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 148830 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 149068 просмотра

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В Антикоррупционный суд направили первый обвинительный акт

В Антикоррупционный суд направили первый обвинительный акт

Киев  •  УНН

 • 12430 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро и Спрециализована антикоррупционная прокуратура направили в Высший антикоррупционный суд первый обвинительный акт - в отношении бывшего первого заместителя генерального директора ГП "Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

“Расследование факта нанесения 1,258 млн долл убытков ГП „Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана“ закончено. 4 сентября 2019 прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора предприятия”, — сообщили в пресс-службе.

По данным НАБУ, обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ( “Злоупотребление властью или служебным положением”).

Как установило следствие, бывший чиновник в течение 2012-2013 годов обеспечил перечисление Институтом титана на счета компании оффшорной юрисдикции 1,258 млн долл. за работы и услуги, которые на самом деле компания не предоставляла.

Так, 19 июля 2019 года экс-чиновнице сообщили о подозрении.

20 июля 2019 года Соломенский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

29 августа НАБУ и САП открыли подозреваемому и стороне его защиты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Как сообщал УНН, по словам председателя ВАКС Елены Танасевич, Высший антикоррупционный суд начинает свою деятельность в кратчайшие сроки.

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