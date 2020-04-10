ВАКС дослідив 2 томи доказів у справі експосадовця Інституту титану
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив 2 томи матеріалів у справі за обвинуваченням колишнього першого заступника генерального директора “Державного науково-дослідного та проектного Інституту Титану” в завданні збитків установі на суму понад 10 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“За результатами засідання колегією суддів ВАКС досліджено 2 томи матеріалів, наданих стороною обвинувачення”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наступне засідання заплановано на 14:00 13 квітня 2020 року.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визначив порядок та обсяг дослідження доказів у справі за обвинуваченням колишнього першого заступника генерального директора “Державного науково-дослідного та проектного Інституту Титану” в завданні збитків установі на суму понад 10 млн гривень.
Як повідомлялося, справа стосовно колишнього першого заступника генерального директора ДП “Державний науково-дослідний та проектний інститут титану” була першою, яку САП та НАБУ скерували до Антикорупційного суду.