ВАКС арестовал экс-чиновника "Киевзеленстроя"

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему внештатному советнику генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой"в виде содержании под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 2 102 0000 гривен", - сообщили в пресс-службе ВАКС.

Так, в случае внесения залога на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности. Срок действия обязанностей - до 19 октября 2020 года.

Как сообщал УНН, накануне чиновникам "Киевзеленстроя" сообщили о подозрении в хищении почти 78 млн грн местного бюджета Киева при закупке специальной техники для коммунального объединения.