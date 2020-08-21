ВАКС арештував експосадовця "Київзеленбуду"

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому позаштатному раднику генерального директора комунального об’єднання "Київзеленбуд" у вигляді триманні під вартою на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 21 020 000 гривень", - повідомили в пресслужбі ВАКС.

Так, у разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки. Строк дії обов’язків - до 19 жовтня 2020 року.

Як повідомляв УНН, напередодні посадовцям “Київзеленбуду” повідомили про підозру у розкраданні майже 78 млн грн місцевого бюджету Києва при закупівлі спеціальної техніки для комунального об’єднання.