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Беременные и работодатели: о чем должны знать украинские женщины

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Права беременных хорошо защищены законодательством, однако ужесточенность законодательства компенсируется его тотальным невыполнением. Кроме того, украинки не всегда осведомлены о своих правах и готовы их отстаивать. Об этом в комментарии УНН сообщила ведущий эксперт социальных и гендерных программ “Центра Разумкова” Ольга Пищулина.

“Права беременных женщин хорошо защищены законодательством”, — отметила она.

Так, по словам эксперта, согласно Трудовому кодексу (Кодекс законов о труде), работодатель не имеет права отказать беременной женщине в приеме на работу. Если работодатель отказывает, то он обязан сообщить ей о причинах отказа в письменной форме. Причем отказ в приеме на работу может быть обжалован в судебном порядке.

Уволить беременную женщину по собственной инициативе работодатель также не имеет права. Увольнение допускается только в случае полной ликвидации предприятия, где работает женщина. При этом на владельца предприятия возлагается обязанность трудоустройства беременной.

Обязательное трудоустройство беременных женщин осуществляется также в случаях их увольнения по окончании срочного трудового договора. На период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не более трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора.

В случае нарушений со стороны работодателя, на него, согласно законодательству, можно наложить штраф. Также предусмотрена административная и уголовная ответственность. Оштрафовать могут по решению суда, если нарушения не признаны грубыми.

“К сожалению, определенная жесткость нашего законодательства компенсируется его тотальным невыполнением. С одной стороны государство не выполняет свои обязательства по защите прав граждан, с другой стороны мы являемся свидетелями правовой неосведомленности наших граждан. Женщина должна знать свои права и может отстаивать их в суде”, — подчеркнула эксперт.

Однако, по словам Пищулиной, сейчас достаточно сложно отстаивать свои права в суде рядовому гражданину, в результате тех изменений, которые происходили в сфере судебной реформы: это становится дорогим для обычного гражданина, он должен уплатить повышенные судебные сборы, нанять для защиты профессионального адвоката, на которого также необходимы деньги, понадобятся деньги также под “залог корпоративных адвокатов”, кроме того, суды сейчас перегружены и рассмотрение дел является длительным, не хватает судей.

“То есть, пока судебная защита для граждан существенно затруднена”, — резюмировала эксперт.

Напомним, на декретные выплаты в 2018 году могут рассчитывать все беременные, однако величина выплат будет зависеть от статуса женщины и размера ее доходов.

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