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Вагітні та роботодавці: про що мають знати українські жінки

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Права вагітних добре захищені законодавством, проте жорсткість законодавства компенсується його тотальним невиконанням. Крім того, українки не завжди обізнані щодо своїх прав та готові їх відстоювати. Про це у коментарі УНН повідомила провідний експерт соціальних і гендерних програм “Центру Разумкова” Ольга Пищуліна.

“Права вагітних жінок добре захищені законодавством”, — зазначила вона.

Так, за словами експерта, відповідно до Трудового кодексу (Кодекс законів про працю), роботодавець не має права відмовити вагітній жінці у прийнятті на роботу. Якщо роботодавець відмовляє жінці, то він зобов’язаний повідомити її про причини відмови у письмовій формі. Причому відмова у прийнятті на роботу може бути оскаржена у судовому порядку.

Звільнити вагітну жінку за власною ініціативою роботодавець також не має права. Звільнення допускається лише у разі повної ліквідації підприємства, де працює жінка. При цьому на власника підприємства покладається обов’язок працевлаштування вагітної.

Обов’язкове працевлаштування вагітних жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

У випадку порушень з боку роботодавця, на нього, згідно з законодавством, можна накласти штраф. Також передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Оштрафувати можуть за рішенням суду, якщо порушення не визнане грубим.

“На жаль, певна жорсткість нашого законодавства компенсується його тотальним невиконанням. З одного боку держава не виконує свої зобов’язання по захисту прав громадян, з іншого боку ми є свідками правової необізнаності наших громадян. Жінка має знати свої права і може відстоювати їх у суді”, — підкреслила експерт.

Водночас, за словами Пищуліної, зараз досить складно відстоювати свої права в суді пересічному громадянину, внаслідок тих змін, що відбувалися в сфері судової реформи: це стає дорого для звичайного громадянина, він має сплатити підвищені судові збори, найняти для захисту професійного адвоката, на якого також необхідні гроші, знадобляться гроші також під “заставу корпоративних адвокатів”, крім того, суди зараз перевантажені і розгляд справ є тривалим, бракує суддів тощо.

“Тобто, наразі судовий захист для громадян суттєво ускладнено”, — резюмувала експерт.

Нагадаємо, на декретні виплати у 2018 році можуть розраховувати усі вагітні, проте величина виплат залежатиме від статусу жінки та розміру її доходів.

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