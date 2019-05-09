Вадим Новинский: сохранить память о победе и защитить ветеранов - приоритеты Оппоблока

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 99640 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104387 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107189 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108499 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133921 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113770 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139225 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144854 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130271 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130325 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вадим Новинский: сохранить память о победе и защитить ветеранов - приоритеты Оппоблока

Вадим Новинский: сохранить память о победе и защитить ветеранов - приоритеты Оппоблока

Киев  •  УНН

 • 8544 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский с народными депутатами Оппоблока принял участие праздновании 74-й годовщины Победы во Второй мировой войне сегодня, 9 мая, в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Фракции политической партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины. 

Панихиду по погибшим советским воинам, освободившим родную землю от фашизма, возглавил предстоятель Украинской Православной церкви Московского патриархата Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Вадим Новинский вместе с депутатами-оппозиционерами в память о подвиге украинского народа в 1941—1945 годах возложил цветы к Вечному Огню и Могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в Киеве.

"В 1945 году наши деды и отцы победили нацизм, изменив будущее человечества и дав надежду на то, что грядущие поколения будут жить в мире и согласии. Наша задача сегодня - сохранить эту надежду и не дать возродиться нацизму и обесценить Победу, переписывая историю. Мы обязаны быть достойными памяти победителей", - заявил Вадим Новинский, поздравляя сограждан с этим великим днем.

Вместе с ветеранами и несколькими тысячами киевлян лидер оппозиции Вадим Новинский прошел Маршем "Никто не забыт, ничто не забыто" с фотографиями родных и близких солдат-защитников, служивших в Советской Армии.

"Дорогие ветераны! Ваш подвиг неподвластен времени, как и безграничная наша благодарность всем, кто отстоял Родину, перед кем мы низко склоняем голову, сказал он, обращаясь к ветеранам. — От имени нашей политической силы и всех единомышленников хочу поблагодарить ветеранов за то, что они отстроили наше государство после войны. И сегодня ветераны выполняют важную общественную роль – передают молодежи ценности доблести, чести, любви к родной земле. Нам нужна молодежь, воспитанная на примере подвига наших героических дедов, это залог того, что у страны с героическим прошлым будет достойное будущее. Наш прямая обязанность - передать память о них детям и внукам. Мы будем добиваться возвращения переименованным улицам городов и сел имен героев Второй мировой войны и восстановления разрушенных памятников".

Вадим Новинский добавил, что приоритетом Оппозиционного блока является возвращение достойной социальной защиты ветеранам.

Украинские Национальные Новости

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