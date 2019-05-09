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Вадим Новинський: зберегти пам’ять про перемогу і захистити ветеранів – пріоритети Опоблока

Київ • УНН

 • 8544 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Глава фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський з народними депутатами Оппоблока взяв участь святкуванні 74-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні сьогодні, 9 травня, в Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Фракції політичної партії "Опозиційний блок" у Верховній Раді України.

Панахиду за загиблими радянським воїнами, що визволили рідну землю від фашизму, очолив предстоятель Української Православної церкви Московського патріархату Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Вадим Новинський разом з депутатами-опозиціонерами в пам'ять про подвиг українського народу в 1941-1945 роках поклав квіти до Вічного Вогню та Могили Невідомого солдата в Парку Вічної Слави в Києві.

"У 1945 році наші діди й батьки перемогли нацизм, змінивши майбутнє людства і давши надію на те, що прийдешні покоління будуть жити в мирі та злагоді. Наше завдання сьогодні - зберегти цю надію і не дати відродитися нацизму і знецінити Перемогу, переписуючи історію. Ми зобов'язані бути гідними пам'яті переможців", - заявив Вадим Новинський, вітаючи співгромадян з цим великим днем.

Разом з ветеранами і декількома тисячами киян лідер опозиції Вадим Новинський пройшов Маршем "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" з фотографіями рідних і близьких солдатів-захисників, які служили в Радянській Армії.

"Дорогі ветерани! Ваш подвиг непідвладний часу, як і безмежна наша вдячність всім, хто відстояв Батьківщину, перед ким ми низько схиляємо голову, сказав він, звертаючись до ветеранів. - Від імені нашої політичної сили і всіх однодумців хочу подякувати ветеранам за те, що вони відбудували нашу державу після війни. І сьогодні ветерани виконують важливу суспільну роль - передають молоді цінності доблесті, честі, любові до рідної землі. Нам потрібна молодь, вихована на прикладі подвигу наших героїчних дідів, це запорука того, що у країни з героїчним минулим буде гідне майбутнє. Наш прямий обов'язок - передати пам'ять про них дітям і онукам. Ми будемо домагатися повернення перейменованим вулицях міст і сіл імен героїв Другої світової війни і відновлення зруйнованих пам'ятників".

Вадим Новинський додав, що пріоритетом Опозиційного блоку є повернення гідного соціального захисту ветеранів.

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