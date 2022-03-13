В "желто-голубых" цветах: БК "Жальгирис" поддержал Украину в матче Евролиги

Детали

Перед поединком Евролиги баскетболисты команд продемонстрировали плакаты с надписью: "Stop War". А баскетболисты "Жальгириса" вышли на матч в форме в цветах украинского флага, а у испанцев вместо фамилий на амуниции было написано "Stop War". На самой арене было много украинских флагов.

Стоит отметить, что в перерывах матча в Каунасе включали украинские патриотические песни.

Заметим, что противостояние проходило в День Независимости Литвы. Хозяева площадки одержали сенсационную победу 91:84. Литовцы имеют 7 выигрышей и 13 поражений - 13 место, а "Барселона" потерпела лишь 5-го фиаско и идет лидером турнирной таблицы.

Напомним

В результате вооруженной агрессии РФ погибли 85 детей.