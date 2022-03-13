В "жовто-блакитних" кольорах: БК "Жальгіріс" підтримав Україну у матчі Євроліги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Баскетболісти литовського "Жальгіріса" підтримали Україну у домашньому матчі Євроліги з каталонською "Барселоною", передає УНН з посиланням на сайт клубу.
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Перед поєдинком Євроліги баскетболісти команд продемонстрували плакати із написом: "Stop War". А баскетболісти "Жальгіріса" вийшли на матч у формі у кольорах українського прапора, а в іспанців замість прізвищ на амуніції було написано "Stop War". На самій арені було багато українських прапорів.
Варто відзначити, що в перервах матчу у Каунасі включали українські патріотичні пісні.
Зауважимо, що протистояння проходило у День Незалежності Литви. Господарі майданчика здобули сенсаційну перемогу 91:84. Литовці мають 7 виграшів і 13 поразок – 13 місце, а "Барселона" зазнала лише 5-го фіаско і йде лідером турнірної таблиці.
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