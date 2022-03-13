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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5487 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В "жовто-блакитних" кольорах: БК "Жальгіріс" підтримав Україну у матчі Євроліги

В "жовто-блакитних" кольорах: БК "Жальгіріс" підтримав Україну у матчі Євроліги

Київ • УНН

 • 176407 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Баскетболісти литовського "Жальгіріса" підтримали Україну у домашньому матчі Євроліги з каталонською "Барселоною", передає УНН з посиланням на сайт клубу.

Деталі

Перед поєдинком Євроліги баскетболісти команд продемонстрували плакати із написом: "Stop War". А баскетболісти "Жальгіріса" вийшли на матч у формі у кольорах українського прапора, а в іспанців замість прізвищ на амуніції було написано "Stop War". На самій арені було багато українських прапорів.

Варто відзначити, що в перервах матчу у Каунасі включали українські патріотичні пісні.

Зауважимо, що протистояння проходило у День Незалежності Литви. Господарі майданчика здобули сенсаційну перемогу 91:84. Литовці мають 7 виграшів і 13 поразок – 13 місце, а "Барселона" зазнала лише 5-го фіаско і йде лідером турнірної таблиці.

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