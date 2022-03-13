Внаслідок збройної агресії РФ загинули 85 дітей – ОГП
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Російська збройна агресія забрала життя вже 85 дітей. Про це інформує Офіс Генерального прокурора України з посиланням на дані Ювенальної поліції, пише УНН.
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“Внаслідок збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 13 березня в Україні вже загинули 85 дітей і майже 100 поранених. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях”, - інформують в ОГП.
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Так, зокрема, за даними правоохоронців, 11 березня під час спроби евакуації окупантами був розстріляний цивільний автомобіль. Внаслідок обстрілу загинула дитина - юний гравець футбольної команди ДЮСШ "Атлет" Дмитро.
Також увечері 11 березня біля села Гусарівка Ізюмського району Харківської області, на блокпосту окупанти розстріляли легковий автомобіль, внаслідок чого загинула жінка та дитина.
12 березня на автомобільній дорозі у селищі Гусарівка Балаклейского району Харківської області через обстріл приватного автомобіля загинула сім’я з 3-річною дитиною.
Крім того, за даними ОГП, через бомбардування та обстріли було пошкоджено 369 закладів освіти, 57 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 28, Херсонській - 21, у столиці - 17. Тобто фактично щоденно зазнають руйнувань та пошкоджень близько 22 навчальних закладів.
Лише 12 березня 2022 року пошкоджено 11 навчальних закладів у Миколаївський області. Крім того, зазнали обстрілів 11 лікувальних закладів і 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей-інвалідів.
Як зазначають у Генпрокурора, ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.
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