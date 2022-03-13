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В результате вооруженной агрессии РФ погибли 85 детей - ОГП

В результате вооруженной агрессии РФ погибли 85 детей - ОГП

Киев • УНН

 • 94175 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Российская вооруженная агрессия унесла жизни уже 85 детей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины со ссылкой на данные Ювенальной полиции, пишет УНН.

Цитата

“В результате вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 13 марта в Украине уже погибли 85 детей и почти 100 раненых. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях”, - информируют в ОГП.

Детали

В частности, по данным правоохранителей, 11 марта во время попытки эвакуации оккупантами был расстрелян гражданский автомобиль. В результате обстрела погиб ребенок - юный игрок футбольной команды ДЮСШ "Атлет" Дмитрий.

Также вечером 11 марта у села Гусаровка Изюмского района Харьковской области, на блокпосту оккупанты расстреляли легковой автомобиль, в результате чего погибла женщина и ребенок.

12 марта на автомобильной дороге в поселке Гусаровка Балаклейского района Харьковской области из-за обстрела частного автомобиля погибла семья с 3-летним ребенком.

Кроме того, по данным ОГП, из-за бомбежек и обстрелов было повреждено 369 учебных заведений, 57 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области-119 учебных заведений. В Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 28, Херсонской - 21, в столице - 17. То есть фактически ежедневно подвергаются разрушениям и повреждениям около 22 учебных заведений.

Только 12 марта 2022 года повреждено 11 учебных заведений в Николаевский области. Кроме того, подверглись обстрелам 11 лечебных учреждений и 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.

Как отмечают у Генпрокурора, эти цифры не являются окончательными, ввиду отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

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