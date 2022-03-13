В результате вооруженной агрессии РФ погибли 85 детей - ОГП

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“В результате вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 13 марта в Украине уже погибли 85 детей и почти 100 раненых. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях”, - информируют в ОГП.

Детали

В частности, по данным правоохранителей, 11 марта во время попытки эвакуации оккупантами был расстрелян гражданский автомобиль. В результате обстрела погиб ребенок - юный игрок футбольной команды ДЮСШ "Атлет" Дмитрий.

Также вечером 11 марта у села Гусаровка Изюмского района Харьковской области, на блокпосту оккупанты расстреляли легковой автомобиль, в результате чего погибла женщина и ребенок.

12 марта на автомобильной дороге в поселке Гусаровка Балаклейского района Харьковской области из-за обстрела частного автомобиля погибла семья с 3-летним ребенком.

Кроме того, по данным ОГП, из-за бомбежек и обстрелов было повреждено 369 учебных заведений, 57 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области-119 учебных заведений. В Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 28, Херсонской - 21, в столице - 17. То есть фактически ежедневно подвергаются разрушениям и повреждениям около 22 учебных заведений.

Только 12 марта 2022 года повреждено 11 учебных заведений в Николаевский области. Кроме того, подверглись обстрелам 11 лечебных учреждений и 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.

Как отмечают у Генпрокурора, эти цифры не являются окончательными, ввиду отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

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