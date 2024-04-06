В Житомирском областном ТЦК опровергли очередной фейк рф о невыплате за погибшего мужа на фронте

В соцсетях распространяется видео, на котором женщина жалуется, что в Житомирском областном ТЦК и СП ей отказали в выплате за погибшего мужа на фронте. В ТЦК отметили, что женщина не обращалась к ним, документ на видео не соответствует стандартам делопроизводства ВСУ, а также то, что ТЦК не занимаются назначением единовременной денежной помощи и ее размерами. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ТЦК, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ТЦК, на видео женщина жалуется на украинском языке, что ей отказали в выплате за погибшего мужа на фронте.

"Такое лицо не обращалась в Житомирский ТЦК и СП за оформлением выплат. Документ на видео не соответствует стандартам делопроизводства ВСУ", - сообщил заместитель начальника сектора социальных выплат Житомирского ТЦК и СП Александр Негерей.

Негерей отметил, что ТЦК не занимаются назначением единовременной денежной помощи и ее размерами и не являются распорядителем бюджетных средств.

В ТЦК отметили, что роспропаганда постоянно спекулирует на болезненных темах украинцев: пытаясь сыграть на эмоциях.

"Главная цель врага - дискредитировать работу ТЦК используя фейковые видео, которые распространяются в соцсетях. Все это направлено для срыва мобилизации", - добавили в ТЦК.

Отметим, на видео, которое распространяется по сети, видно фамилию начальника Житомирского ТЦК Сергея Мартищенко, которое почему-то написано через русскую букву "Ы".

Напомним

Пропагандистские российские каналы распространяют фейковую информацию что якобы что харьковские школьники делают куклы вуду, чтобы навести порчу на россиян.