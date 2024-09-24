В Запорожской области прогремели взрывы - ОВА
Киев • УНН
Глава Запорожской ОВА сообщил о взрывах в области. Объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов баллистическими ракетами по Запорожской и другим областям Украины.
В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров.
Впоследствии глава ОВА предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.
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