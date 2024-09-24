В Запорожской области прогремели взрывы - ОВА

В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров.

Впоследствии глава ОВА предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

Из-за атак рф на Запорожье один человек погиб, 6 ранены, в том числе двое подростков