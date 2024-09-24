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У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

Київ • УНН

 • 29833 перегляди

Голова Запорізької ОВА повідомив про вибухи в області. Оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій та іншим областям України.

У Запорізькій області пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

"Вибухи у Запорізькій області", - повідомив Федоров.

Згодом голова ОВА попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

Через атаки рф на Запоріжжя одна людина загинула, 6 поранено, у тому числі двоє підлітків24.09.24, 09:05 • 16481 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
ivan-fedorov-politykІван Федоров
ukrainaУкраїна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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