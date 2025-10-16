В Запорожской области погиб российский пропагандист Зуев, еще один тяжело ранен - росСМИ
Киев • УНН
В Запорожской области ликвидировали военкора пропагандистского издания "РИА Новости" Ивана Зуева. Он погиб якобы в результате удара украинского беспилотника во время выполнения "журналистского задания".
В Запорожской области ликвидировали военкора пропагандистского издания "Риа Новости" Ивана Зуева. Об этом сообщает пропагандистское агентство, передает УНН.
Военный корреспондент "Риа Новости" Иван Зуев погиб в Запорожской области во время выполнения журналистского задания, тяжело ранен военный корреспондент Юрий Войткевич
Сообщается, что Зуев погиб якобы в результате удара украинского беспилотника.
Так называемый "губернатор Запорожской области" Евгений Балицкий подтвердил гибель Зуева.
Напомним
Во время выполнения задания погибла пропагандистка Анна Прокофьева, подорвавшись на мине в Белгородской области. Оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения и госпитализирован.