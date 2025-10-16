У Запорізькій області загинув російський пропагандист Зуєв, ще один важко поранений - росЗМІ
Київ • УНН
У Запорізькій області ліквідували воєнкора пропагандистського видання "Ріа Новості" Івана Зуєва. Він загинув нібито внаслідок удару українського безпілотника під час виконання "журналістського завдання".
Військовий кореспондент "РІА Новості" Іван Зуєв загинув у Запорізькій області під час виконання журналістського завдання, важко поранений військовий кореспондент Юрій Войткевич
Повідомляється, що Зуєв загинув нібито у результаті удару українського безпілотника.
Так званий "губернатор запорізької області" євген балицький підтвердив загибель Зуєва.
Нагадаємо
Під час виконання завдання загинула пропагандистка Анна Прокоф’єва, підірвавшись на міні в бєлгородській області. Оператор Дмитро Волков отримав важкі поранення та госпіталізований.