В Запорожье возобновили движение легковых авто по плотине ГЭС

В Запорожье в пятницу вечером возобновили движение легковых авто по плотине ГЭС, сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Только что запустили движение легковых авто по плотине ГЭС. Областная и городская власть, коммунальщики, спасатели, работники гидроэлектростанции и промышленных предприятий, патрульная полиция написал Федоров.

По его данным, все службы непрерывно работали, чтобы как можно скорее наладить возможность проезда между двумя берегами Запорожья.

Спасибо за слаженную работу. Объединенные - значит непобедимые подчеркнул председатель ОВА.

Напомним,

22 марта в результате ракетной атаки оккупанты попали 8 раз в крупнейшую ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Электричество станция пока не производит. Для оценки нанесенного ущерба понадобится около 3 дней.

На ДнепроГЭС запустили застывшее оборудование, запитаны потребители в Винницкой и Львовской областях - Минэнерго