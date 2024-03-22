На ДнепроГЭС запустили застывшее оборудование, запитаны потребители в Винницкой и Львовской областях - Минэнерго

По состоянию на 15:00 пятницы после массированной атаки рф на ДнепроГЭС энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования. Действуют сетевые ограничения для потребителей в Одесской и Днепропетровской областях. Также в Хмельницкой области после масштабного обесточивания без света более 2000 тысяч абонентов. В Харькове из-за значительных повреждений без электричества - около 600 тысяч потребителей. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Детали

Как отмечается, энергетики вместе с экстренными службами продолжают работать над устранением последствий атак и восстановлением электроснабжения.

Частично запитаны высоковольтные линии в ряде областей. В частности, возобновлена работа воздушной линии электропередачи ВЛ-750 кВ "Днепровская", которая питает Запорожскую АЭС.

Также локализованы пожары на пораженных объектах генерации (ТЭС и ГЭС) в нескольких областях.

На ДнепроГЭС, несмотря на значительные повреждения, энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования. Однако электроэнергию станция пока не производит. Продолжается осмотр повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба - указали в Минэнерго.

Как сообщается, после проведения аварийных работ запитаны потребители в Винницкой, Львовской областях. В Запорожской области сняты сетевые ограничения, однако есть обесточивание из-за боевых действий.

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Остаются сетевые ограничения для потребителей в Одесской области (ограничения для более 230 тысяч потребителей) и Днепропетровской области (отключено 150 тысяч потребителей, ограничения применяются для более 10 тысяч абонентов). В Хмельницкой области после масштабного обесточивания (около 200 тысяч оставались без света) без электроэнергии - более 2000 тысяч абонентов. Продолжаются восстановительные работы.

Самая сложная ситуация - в Харькове, указали в Минэнерго. Из-за значительных повреждений остаются обесточенными около 600 тысяч потребителей. Продолжается работа над оживлением критической инфраструктуры города.

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