В Запорожье снова раздались звука взрыва - секретарь горсовета
Киев • УНН
Секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко сообщила о повторных звуках взрыва в городе. Информация об этом появилась в ее Telegram-канале после предыдущего сообщения о взрыве в Запорожье.
Секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко сообщила о повторных звуках взрыва, пишет УНН.
Детали
"Еще звуки взрыва!" - написала Харченко в Telegram.
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