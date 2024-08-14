В Запорожье прогремел взрыв: что известно
Киев • УНН
В Запорожье произошел взрыв, о чем сообщили местные и областные власти. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.
В Запорожье прогремел взрыв. Об этом сообщили представители городской и областной власти, передает УНН.
"В Запорожье слышали взрыв! Находитесь в безопасных местах!" - сообщила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко.
Информацию о взрыве подтвердил и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Взрыв в Запорожской области", - сообщил Федоров.
Добавим
Ранее в Воздушных силах сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
"Угроза применения авиационных средств поражения", - добавили в Воздушных силах.